Lo spadista ravennate Bentivogli convocato dall’Olanda

L’attività fisica ce l’ha nel sangue, visto che da generazioni qualcuno della sua famiglia ha praticato sport di buon livello, dal bisnonno Renzo, ciclista e poi calciatore in serie C, al nonno Sergio, buon arbitro ai suoi tempi tra i migliori in Emilia Romagna, sino al padre Stefano, ingegnere per mestiere, ma pallavolista per vocazione. Ma Leonardo Bentivogli, detto Leo, ha qualcosa in più, perché è il primo della sua stirpe a vestire la maglia di una nazionale. Leo infatti è stato convocato per partecipare agli Europei Cadetti di scherma che si terranno a Tallin (capitale dell’Estonia) dal 22 febbraio prossimo. Sin qui niente di strano, l’Italia è tra le nazioni top della scherma: e Leonardo Bentivogli è nato a Ravenna l’1 ottobre 2007.

Ma il giovane spadista – questa è la sua arma – non vestirà l’azzurro del suo paese natale – e quello dei suoi genitori – bensì l’orange dell’Olanda, dove i suoi si sono trasferiti prima della sua nascita e della quale è diventato ufficialmente cittadino qualche giorno fa.

Leonardo ha provato diversi sport, poi la folgorazione per la scherma, avvenuta guardando la televisione. "Ho iniziato facendo diversi sport: calcio, pallavolo, nuoto o tennis. Poi, durante l’estate 2016 mentre ero in vacanza a Ravenna, sono stato folgorato dalla scherma in tv, in particolare l’argento di Elisa Di Francisca nel fioretto ai Giochi Olimpici di Rio. Ho detto subito ai miei genitori che volevo provare la scherma: loro pensavano fosse una voglia passeggera ma una volta tornati in Olanda ho continuato ad insistere. Così mi hanno iscritto ad un corso di prova in un club della città, Leiden. Dopo due settimane ho gareggiato in un piccolo torneo locale, arrivando terzo, e non ho più smesso. L’adrenalina del combattimento, la sensazione quando si "tocca" l’avversario rendono per me la scherma speciale, mi danno emozioni che non avevo provato negli agli altri sport".

Campione d’Olanda Under12 e Under14, lo scorso dicembre è arrivato 3º tra gli Under17 e addirittura 7º tra gli Under20 malgrado i 15 anni appena compiuti, portando lustro anche al Circolo Ravennate della Spada, visto che quando è in Romagna in vacanza si allena, cinque giorni a settimana, presso la struttura bizantina.

"Ho vissuto tutta la vita in Olanda – conclude Leonardo, che sogna di fare il pilota d’aereo e frequenta il quarto anno nella International School Rijnland Lyceum Oegstgeest, in pratica la seconda Liceo Scientifico – per cui per me è normale gareggiare per questo paese. Sono però orgoglioso di appartenere anche al Circolo Ravennate della Spada come in Olanda del Zaal Treffers: mi sento parte di due club. Ma nei tornei indosso sempre i calzettoni con il logo del circolo di Ravenna: il mio con loro legame é molto forte, sia con i Maestri, sia con i miei coetanei. Per me sono anche gli amici che rivedo con gioia ogni volta che sono in Italia". Insomma, il cordone con la città e la Romagna il giovane campione non l’ha tagliato.

Ugo Bentivogli