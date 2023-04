L’OraSì è senza vittorie da 48 giorni "Ma non smetteremo di lottare"

Mancano meno di 48 ore alla sfida decisiva in casa della Stella Azzurra e l’OraSì prova a raccogliere le idee per invertire il trend negativo che l’ha vista sempre sconfitta nelle prime tre sfide del girone salvezza. Considerando anche la fine della stagione regolare, la formazione giallorossa non vince da 48 giorni, dal 5 marzo scorso, data nella quale si è imposta a Mantova per 69-72. Un periodo lunghissimo nel quale la squadra ha mostrato una pericolosa involuzione. "Siamo in un momento di evidente difficoltà – spiega Danilo Petrovic –, prima di tutto a livello mentale. Ma non per questo smetteremo di lottare. Ci sono ancora 10 punti in palio e abbiamo il dovere di crederci". Tutti i giocatori hanno ben chiaro il motivo del momento critico e si trovano sulla stessa lunghezza d’onda nell’affermare che il problema non è tecnico, bensì mentale. Il gruppo è della stessa idea anche quando riflette sulle avversarie del girone. Non c’è una squadra che abbia dimostrato di essere chiaramente al di sopra delle altre e c’è ancora margine per raddrizzare la stagione, dunque è necessario provarci.

"Forse la Stella Azzurra è in un momento migliore del nostro – prosegue il numero 21 dei giallorossi –, ma se è nel girone salvezza vuol dire che è una squadra del nostro stesso livello". La formazione capitolina gioca le partite casalinghe a Guidonia Montecelio dopo avere iniziato la stagione a Veroli. Si trova nel folto gruppo di formazioni che hanno 10 punti in classifica ed è infarcita di ex giallorossi come Giachetti, Chiumenti e Givens. Questi tre, insieme a Rullo e Campani, formano il gruppo dei veterani e costituiscono la spina dorsale di una squadra altrimenti molto giovane. Tra gli ex giallorossi non bisogna dimenticare anche il direttore generale Julio Trovato, per tre anni nello staff dirigenziale di via della Lirica. "Mi aspetto una partita molto dura e altrettanto aggressiva perché questa è una delle caratteristiche della Stella Azzurra. Dovremo dimostrare di avere la grinta per affrontare questo tipo di sfide in un girone dove tutte le partite sono fondamentali. A differenza di altri raggruppamenti nei quali la situazione è più tranquilla, qui ci si gioca tutto ogni domenica e bisogna approcciare ogni partita nella maniera giusta. In questa fase la chiave principale è la testa. Secondo me non valiamo l’ultimo posto - sottolinea deciso Petrovic - ma dovremo dimostrarlo sul campo".

La coperta però continua ad essere un po’ corta poiché, anche per questa gara, c’è il dubbio Vrankic. Il giocatore partirà con la squadra, ma le possibilità che possa scendere in campo restano piuttosto basse. "In questo momento bisogna restare uniti - conclude Petrovic -. Abbiamo lottato tutti insieme quando le cose andavano bene, a maggior ragione dobbiamo farlo adesso che le cose stanno andando male. Posso dire ai tifosi che per quanto ci riguarda lotteremo fino in fondo e chiedo loro di rimanere al nostro fianco e credere nella salvezza".

Stefano Pece