L'OraSì sbanca Scafati nel segno di Cinciarini

Givova Scafati 88OraSì Ravenna 91Scafati: Thomas 27 (3/9, 2/4), Jackson 23 (2/3, 5/12), Palumbo 13 (1/5, 2/3), Rossato 10 (0/1, 2/6), Sergio 7 (0/1, 2/3), Musso 5 (0/0, 1/6), Dincic 2 (1/1, 0/0), Benvenuti 1 (0/1, 0/0), Cucci ne, Grimaldi ne, Sabatino ne. All. Finelli.Ravenna: Cinciarini 40 (7/10, 6/9), Rebec 16 (3/9, 3/4), Oxilia 9 (3/5, 0/2), Denegri 8 (1/5, 2/6), Givens 6 (3/6, 0/1), Venuto 6 (0/1, 2/4), Maspero 4 (0/0, 1/2), Chiumenti 2 (1/1, 0/0), Simioni (0/1, 0/1), Vavoli (0/1, 0/0), Guidi ne, Buscaroli ne. All. Cancellieri.Arbitri: Caforio, Mottola, SalustriNote - Parziali: 22-25, 37-49, 63-64. Espulso Rebec. Uscito per falli Chiumenti.Tiri da 2: Sc 7/21, Ra 18/39Tiri da 3: Sc 14/34, Ra 14/29Tiri liberi: Sc 32/39, Ra 13/15L'OraSì vince per 88-91 una splendida gara che per come si era messa negli ultimi due quarti poteva finire in ogni modo. Invece stavolta è Ravenna a sorridere grazie alla prova da maestro di Cinciarini, autore di 40 punti e 15 minuti, gli ultimi, di pura trance agonistica. L'OraSì nel suo complesso è anche più forte di una terna arbitrale che ci mette del suo per rovinare una partita bellissima per agonismo e intensità che si mantiene sul filo per tutti i 40 minuti. Una vittoria che potrebbe diventare il corcevia della stagione giallorossa.L'OraSì mette pressione a tutto campo su Palumbo e lo costringe a 3 palle perse sulle quali costruisce il primo vantaggio di 3-9. In questa fase Oxilia è molto attivo e i suoi attacchi al ferro fruttano canestri e falli che lo stesso capitalizza per il 5-14. Scafati è tutta nelle mani di Jackson che nel frattempo si è assunto anche il compito di portare palla. Tutti suoi i punti del 9-15.Quando entrambe le squadre entrano in bonus i campani ricuciono. Entra in ritmo anche Thomas il quale firma 9 punti nella seconda parte del primo quarto, ma l'ultimo acuto è giallorosso con l'ottimo Rebec per il 22-25.il secondo quarto si apre nel segno di Cinciarini, bravo a sfuggire alla marcatura di Musso e mettere a segno 7 punti personali per il nuovo break ravennate che vale il 28-32. A 4'09" dalla sirena però, Ravenna entra in bonus e Thomas sfrutta l'esperienza per andare in lunetta due volte e ricucire nuovamente (34-36). Ma l'OraSì risponde alzando l'attenzione in difesa e sporcando tutte le linee di passaggio dei gialli di casa senza commettere ulteriori falli. In attacco il penetra e scarica di Rebec trova sempre l'uomo libero per un buon tiro e questa volta le mani dei giallorossi sono piuttosto calde. Soprattutto quelle di Venuto il quale, nell'ultimo minuto, mette in fila due triple che valgono il 37-49 col quale si va al riposo lungo.Si torna in campo e la tripla di Rebec porta Ravenna a +15. In difesa l'OraSì prova a tenere Thomas lontano dall'azione chiudendo il pitturato e sfidando Scafati dall'arco. Sergio accetta la sfida e riaccende i suoi (43-54). La Givova prende fiducia e sale di intensità anche in difesa. La partita è molto bella ma ci pensano gli arbitri a rovinarla con un eccesso di protagonismo insensato.Fischiano due falli tecnici all'OraSì in un minuto, a Cinciarini per proteste e a Rebec per simulazione, mandando Ravenna in confusione. Scafati ritrova fiducia dalla lunetta poi anche anche dall'arco e rosicchia tutto lo svantaggio accumulato in precedenza. Palumbo e Jackson completano il parziale che manda la Givova sul 63-61. L'OraSì ha quattro uomini carichi di falli e perde anche Rebec a causa di un antisportivo molto fiscale. Per forza di cose la squadra allenta la pressione in difesa permettendo a Scafati di raccogliere diversi rimbalzi offensivi.Dalla sua però l'OraSì ha un Cinciarini col sangue agli occhi che in queste situazioni ci sguazza. Il 37enne si prende la squadra sulle spalle e gioca due quarti mostruosi. A ogni attacco dei campani risponde con un canestro di puro talento. A 15" dalla sirena Finelli costruisce un tiro per Thomas che da 3 impatta la gara sul 88-88. L'ultima palla della partita la vuole in mano Cinciarini che sulla pressione dello stesso Thomas segna un buzzer beater fuori ritmo e fuori asse che regala una meritatissima vittoria ai giallorossi per 88-91.Stefano Pece