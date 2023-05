L’OraSì senza alternative Serve solo vincere

L’OraSì va a caccia del secondo successo della fase salvezza, ma soprattutto di una vittoria che sarebbe ossigeno puro per la sua classifica. L’avversario odierno è la Novipiù Casale Monferrato, che l’OraSì riceve sul campo di casa questa sera alle ore 18 sotto la direzione della terna composta da Wassermann, Barbiero e Tallon. Casale Monferrato è in crisi di risultati, non vince da due partite, ma ha due punti in più dei giallorossi. All’andata si è imposta per 87-75 quindi per Ravenna la situazione ideale sarebbe quella di vincere con uno scarto maggiore di 12 punti. Non sarà facile poiché la squadra ha mostrato evidenti difficoltà in questa seconda parte della stagione e non è mai riuscita a trovare continuità nei 40 minuti. Dunque serve almeno vincere per rientrare in classifica. "Sappiamo che la situazione è molto difficile - ammette coach Lotesoriere -, ma vogliamo continuare a lottare e dare battaglia a partire da questa partita: per rispetto alla maglia che indossiamo e ai nostri tifosi dobbiamo mostrare una faccia diversa rispetto a quanto successo nella scorsa gara di Cremona, contro la Juvi". La piazza ha criticato molto l’atteggiamento della squadra nella sfida di Cremona. L’OraSì ha resistito due quarti ed è andata in apnea nel terzo, dove ha subito un pesante passivo che poi non è riuscita a recuperare. Il problema dei blackout è ormai parte del dna della squadra, tuttavia in altre occasioni il gruppo ha lottato compatto per recuperare, a Cremona non si è percepito lo stesso mordente.

"La prestazione e il risultato sappiamo che possono esserci come non esserci - conferma Lotesoriere -, ma lo scoramento che si è visto negli ultimi 15 minuti della scorsa settimana non è una cosa che dobbiamo mostrare, per rispetto del lavoro che abbiamo fatto in questi 8 mesi e soprattutto per rispetto di chi ci sostiene, nonostante il periodo". Come detto, Casale non si trova in un momento di forma altrettanto buono di quello di Cremona ed è a corto di risultati. Possiede comunque una sua precisa identità e si appoggia su un quartetto di giocatori di grandissima esperienza. Kodi Justice, coi suoi 22.6 punti per gara, è il terminale offensivo, Carver, abbonato alla doppia doppia, è l’uomo dei rimbalzi, mentre Martinoni e Formenti sono i punti di riferimento, l’uno sotto le plance, l’altro sul perimetro. Intorno a loro si muovono il talento cristallino di Quinn Ellis, play in ottica Nba, del cavallo di ritorno Alvise Sarto e di Luca Valentini, uomo da 3.6 assist per gara. Contro una squadra che segna oltre 82 punti a partita e cattura quasi 37 rimbalzi, servirà la migliore OraSì della stagione sia in difesa che in termini di intensità.

Stefano Pece