L’OraSì taglia Lewis: è caccia a un centro

Wendell Lewis non è più un giocatore dell’OraSì. Lo ha annunciato nel pomeriggio di ieri la società di via della Lirica con un breve comunicato nel quale lo ringrazia per i suoi quattro mesi di impegno. Lewis chiude il suo periodo ravennate con 13.5 punti e 6.4 rimbalzi di media. A guardarla solo dal punto di vista dei numeri, l’avventura dell’americano in maglia OraSì non sembrerebbe essere andata neanche troppo male, ma la verità è che le sue performance hanno raggiunto la sufficienza soltanto in rarissime occasioni. Inoltre l’amore tra Lewis e l’ambiente ravennate non è mai sbocciato e la tifoseria giallorossa ha sempre rimproverato al lungo dell’Alabama una certa indolenza e una malcelata tendenza a tirarsi indietro dalla tenzone.

Erano sicuramente altre le aspettative legate a Lewis, il quale era arrivato a Ravenna col biglietto da visita di giocatore più alto mai transitato da queste parti (2,08). Insieme al più basso, Anthony, avrebbe dovuto creare una coppia, curiosa sì, ma anche dinamica e muscolare. Purtroppo per i colori giallorossi l’esperimento non ha dato i frutti sperati e, quando si è creata l’opportunità di lasciarlo andare, la società ha colto la palla al balzo. L’americano andrà a terminare la stagione in Israele, ma la sua partenza, al di là delle prestazioni negative, crea un vuoto importante nel roster giallorosso, proprio alla vigilia di una gara fondamentale come quella con Chiusi. Il mercato dei lunghi comunque si è sbloccato e ce ne sono almeno due che potrebbero interessare a Ravenna, Josip Vrankic e Aaron Carver. Il primo, visto a Chieti nella prima parte della stagione, è più un’ala forte che un centro, ma è dotato di tiro da tre ed è comunque buon rimbalzista. A Chieti viaggiava a una media di 14.9 punti e 8 rimbalzi a partita e potrebbe aprire nuove dinamiche nell’impianto di gioco giallorosso.

Carver è un centro non troppo alto, soltanto 201 centimetri, ma che possiede grandi doti atletiche. Ha meno punti nelle mani, ma è un ottimo rimbalzista e a Casale Monferrato era secondo nella classifica del girone Verde con 11.2 rimbalzi in media. Entrambi sono in uscita dai rispettivi club. "Sono due nomi che seguiamo – commenta Bottaro – come del resto seguiamo un altro paio di giocatori che militano nei campionati stranieri. Speriamo di prendere qualcuno prima di domenica".

Scegliere un giocatore che ha già giocato in Italia porta con sé dei vantaggi economici, poiché la società non dovrebbe pagare il parametro. Tuttavia non è detto che due società che lottano per la salvezza siano disposte a rinforzare una diretta concorrente. I nomi dei due che invece giocano all’estero dovrebbero essere quelli di Manny Suarez, centro cileno di 208 centimetri classe ‘93, e quello del francese Alexandre Gavrilovic, centro di 208 centimetri, del ‘91. Suarez ha giocato l’ultima stagione con il Balkan Botevgrad in Bulgaria mentre Gavrilovic milita attualmente nel campionato olandese. Ma sul taccuino di Bottaro ci sono sicuramente anche altri nomi. Staremo a vedere, ma una cosa è certa, il tempo stringe perché la sfida con Chiusi è alle porte e rappresenta una vera e propria finale per l’OraSì.

Stefano Pece