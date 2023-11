Lotesoriere "Blacks eccomi, sono pronto"

È Alessandro Lotesoriere il nuovo coach dei Blacks. L’ex tecnico dell’OraSì ha diretto ieri il primo allenamento con la nuova squadra ed è pronto a debuttare sulla nuova panchina domenica al PalaCattani contro Chieti. Faenza sarà per l’allenatore pugliese una tappa fondamentale della sua carriera, dovendo rilanciare una squadra dal grande potenziale, ma che fino ad ora non ha ancora espresso, come dimostrano le sole cinque vittorie in dieci gare, tutte ottenute contro avversarie di medio-bassa classifica. "Non vedevo l’ora di ritornare ad allenare dopo un periodo in cui sono stato fermo e che ho utilizzato per studiare e per aggiornarmi sulla pallacanestro – spiega coach Alessandro Lotesoriere –. Credo che Faenza sia la piazza giusta per iniziare un nuovo percorso della mia carriera e sono molto motivato. I Raggisolaris mi sono sempre piaciuti come società, perché pur essendo molto ambiziosi, hanno sempre costruito stagioni importanti anno dopo anno senza fare mai il passo più lungo della gamba e con questa programmazione sono diventati una realtà importante della B Nazionale. Per una persona ambiziosa come me, poter allenare in una società ambiziosa è l’ideale".

Entrando a stagione in corso, Lotesoriere non potrà subito rivoluzionare il gioco della squadra, ma metterà comunque sin dal primo allenamento le sue idee di pallacanestro. "Ritengo che questo gruppo abbia dei valori e che dietro ci sia del lavoro importante fatto in questi mesi. Dal lato offensivo, proporrò un basket in linea con le caratteristiche dei giocatori per metterli nelle migliori condizioni, mentre in difesa dovremo essere aggressivi e attenti. Credo che nel gioco moderno tutto parta da una buona difesa". Soddisfatto della scelta del nuovo allenatore è il General Manager Andrea Baccarini, che non dimentica di ringraziare Garelli.

"Quello che ha fatto Garelli non andrà mai dimenticato – sottolinea –: ha portato per la prima volta questa società ad una finale play off e gli saremo sempre riconoscenti. La scelta di cambiare allenatore è stata sofferta ma ponderata: volevamo invertire il trend e se anche ha pagato soltanto uno, tutti devono sentirsi sotto esame, perché bisogna riprendere il filo del discorso che abbiamo perso nelle ultime partite. Crediamo che Lotesoriere sia la persona giusta per riportare una voglia di rivincita e di rivalsa per tornare in corsa per gli obiettivi che ci eravamo proposti ad inizio stagione".

Luca Del Favero