Lotesoriere: "Questa OraSì può crescere ancora"

Penultima di campionato per l’OraSì che questa sera alle ore 17 riceve al Pala de André la Rbr Rimini in un derby che promette il tutto esaurito. Saranno infatti circa 300 i tifosi al seguito della squadra ospite e sicuramente anche la parte di tribune dedicata al pubblico di casa sarà piena. Una gara che oltre che per il campanile è importante anche per la classifica poiché Rimini è a caccia del sesto posto, Ravenna del nono.

L’OraSì dovrà fare ancora a meno di Bartoli, mentre la Rbr ha recuperato sia Scarponi che Anumba dopo gli acciacchi dei giorni scorsi. Ferrari dovrebbe partire col quintetto classico con Tassinari in regia, Johnson da guardia, Bedetti ala piccola, l’ex giallorosso Masciadri in ala grande e Ogbeide centro. Rotazione a dieci elementi con Meluzzi, Scarponi, Anumba e Landi come cambi dei titolari e D’Almeida pronto a offrire qualche minuto per permettere ai lunghi di riprendere fiato.

L’OraSì vuole fortemente la vittoria perché crede ancora nel nono posto per raggiungere il quale dovrà sempre vincere e tifare, questa domenica, per Chieti e Cento impegnate rispettivamente a Nardò e in casa con Mantova. Coach Alessandro Lotesoriere riconosce i meriti degli avversari di giornata e presenta così la sfida: "Riprendiamo il nostro cammino affrontando il derby con una squadra che ha dimostrato sul campo di essere una delle migliori sei di questo campionato, conquistando ben 24 punti". Senza la defezione di Ferrara infatti, i biancorossi sarebbero in lotta per il quinto posto avendo conquistato, al pari di Ravenna, 4 punti con gli estensi. La nuova situazione li ha condannati a vincere sempre e sperare nei risultati degli altri. Sarà dunque partita vera al Pala de Andrè dove l’OraSì dovrà pareggiare il divario di chili e centimetri che la divide dagli avversari.

"Come detto qualche settimana fa – prosegue Lotesoriere –, queste ultime gare ci vedranno affrontare formazioni fisicamente molto superiori a noi, quindi il primo step sarà quello di provare a vincere queste battaglie a tutto campo e sotto i tabelloni, provando poi a limitare il potenziale offensivo di quella che è la seconda formazione del girone per produzione punti".

Rimini segna 77 punti a partita ed è seconda per rimbalzi offensivi catturati, circa 11 su 35.4 totali. Tira col 51% da due e col 34% da tre, ma concede qualcosa in difesa, incassando 77.6 punti di media.

L’OraSì proverà a sfruttare il buon momento di forma che sta attraversando, riprendendo il discorso da dove l’aveva interrotto due settimane fa. "Vogliamo consolidare i buoni livelli che abbiamo raggiunto – conclude il tecnico dei giallorossi –, ma vogliamo andare anche oltre perché abbiamo ancora notevoli margini di crescita".

La gara di questa sera darà la prima sentenza nell’ottica della seconda fase poiché chi perde dovrà dire addio al proprio obiettivo e concentrarsi sul piano B.

Stefano Pece