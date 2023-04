Low Ponte, oggi gara chiave Col Palazzuolo servono i tre punti

Basta un pari all’Edelweiss Jolly – impegnata oggi a Godo – per conservare 3 punti di vantaggio sul Modigliana a una giornata dalla fine, visto il vantaggio negli scontri diretti (6-2 e 1-1) dei e festeggiare in anticipo la promozione. Dunque le speranze del Modigliana sono legate alla sconfitta dell’Edelweiss e alla vittoria casalinga dei ravennati sul Fornace Zarattini. Modigliana che in settimana ha perso ai rigori (5-4) a Castel Guelfo nei quarti di Coppa, come il Low Street Ponte Nuovo, battuto 2-0 a Sala Bolognese. Per il Low Ponte, dunque, diventa fondamentale vincere oggi col Palazzuolo per non essere distaccato oltre i 7 punti dal San Zaccaria e, dunque, giocare la semifinale playoff contro i biancorossi, oggi impegnati in casa col San Potito: si gioca allo "Sbrighi" di Castiglione, vista la concomitanza con la gara di calcio femminile del Ravenna Women. Nel girone I, per rientrare nei playoff, e giocherebbe contro il Real Faenza, il Bagnara deve sperare in un passo falso dei cugini faentini contro la Juvenilia. Programma Seconda Categoria (25ª giornata, ore 15,30). Girone M: Gs Romagna-P. Fuori, Godo-Edelweiss Jolly, Low Street-Palazzuolo, Lugo-S. Pancrazio, Modigliana-F. Zarattini, S. Zaccaria-S. Potito (Stadio Sbrighi, Castiglione di Ravenna), Vecchiazzano-Brisighella. Classifica: Edelweiss Jolly 60; Modigliana 55; S. Zaccaria 51; Low Street 46; Godo 38; Palazzuolo 36; P. Fuori 31; F. Zarattini, Gs Romagna 30; S. Pancrazio 25; Vecchiazzano 24; Lugo 16; Brisighella, S. Potito 14. Girone I: C. Guelfo-St. Azzurra, Atl. Mazzini-B. Tuliero, Dozzese-Sp. Valsanterno, Murri-Bagnara, O. Claterna-T. Pedagna, R. Faenza-Jcr Juvenilia, Sp. Pianorese-S. Lazzaro. Classifica: Dozzese 61; T. Pedagna 50; R. Faenza 44; Bagnara 36; Sp. Pianorese, Murri 35; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno 33; O. Claterna, B. Tuliero 30; C. Guelfo 29; Atl. Mazzini 20; St. Azzurra 18; S. Lazzaro 17.

u.b.