Low Street e San Zaccaria a caccia della capolista Edelweiss

Sono San Zaccaria e Low Street Ponte Nuovo le due ravennati in caccia dell’Edelweiss: i biancorossi devono ancora recuperare la gara col Modigliana, ma ora il distacco nei confronti della capolista, è di 7 punti. Capolista che ospita il San Potito, penultimo mentre San Zaccaria e Low Street saranno impegnate in trasferta, con Godo e Lugo. La prima prova ad avvicinare la zona playoff mentre la seconda sta cercando di uscire dalla quella playout. Al momento è quinto il Fornace Zarattini, tuttavia a 13 punti dal secondo posto: potrebbe rimontare il Palazzuolo che deve recuperare 3 gare e ha un punto in meno. Nel girone I, invece, cerca conferme il Borgo Tuliero, dopo l’impresa di Dozza di una settimana fa: avversario odierno la Stella Azzurra in uno scontro diretto per uscire dai bassifondi della classifica. Per le zone nobili della graduatoria, il Bagnara (il 15 marzo recupera col Tozzona) ospita la Juvenilia mentre il Real Faenza (gioca il 16 con l’Atletico Mazzini) fa visita allo Sporting Pianorese.

Programma Seconda Categoria (21ª giornata, ore 14,30). Girone M: Edelweiss Jolly-S. Potito, Gs Romagna-Brisighella, Godo-Low Street, Lugo-S. Zaccaria, Modigliana-Vecchiazzano, P. Fuori-Palazzuolo, S. Pancrazio-F. Zarattini. Classifica: Edelweiss Jolly 50; Low Street, S. Zaccaria* 43; Modigliana* 40; F. Zarattini* 30; Palazzuolo*** 29; Godo 28; P. Fuori, Vecchiazzano 23; S. Pancrazio, Gs Romagna* 18; Lugo 15; S. Potito 11; Brisighella* 10.

Girone I: C. Guelfo-Dozzese, Atl. Mazzini-O. Claterna, Bagnara-Jcr Juvenilia, B. Tuliero-St. Azzurra, Murri-Sp. Valsanterno, S. Lazzaro-T. Pedagna (ore 15), Sp. Pianorese-R. Faenza. Classifica: Dozzese 51; T. Pedagna* 41; R. Faenza* 37; Bagnara* 32; O. Claterna 30; Sp. Valsanterno 29; Jcr Juvenilia 27; Sp. Pianorese 26; Murri 25; C. Guelfo 23; B. Tuliero 21; S. Lazzaro 17; St. Azzurra 16; Atl. Mazzini* 12.

u.b.