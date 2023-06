Lugo al Torneo dell’amicizia

Da oggi e fino a domenica 25 giugno, la Polisportiva giovanile salesiana Robur Lugo, sarà in Germania, a Hennigsdorf, per partecipare al Torneo dell’amicizia, organizzato dal 1994 per valorizzare i rapporti di gemellaggio con le città consorelle.

Il Torneo si svolgerà sabato 24 e coinvolgerà 11 atleti lughesi di età comprese fra i 62 ed i 16 anni. "Lo scopo – spiegano – è di divertirci insieme".

La scorsa edizione del torneo si è tenuta nella città gemellata francese di Choisy Le Roi, con la quale nel 2018 ha celebrato i cinquant’anni del patto fra le due città. Tradizionalmente il torneo è stato ospitato sia a Lugo che a Choisy Le Roi ma in alcune occasioni anche in Germania, dai ’gemelli’ della città francese.