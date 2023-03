Lugo, blitz a Correggio Piegata la capolista

Gli Aviators sbancano il parquet della capolista Correggio 68-77 con una grande prova di squadra e compiono un’impresa che non era mai riuscita a nessuno prima. "Siamo arrivati in fondo alla gara ancora lucidi mentalmente e freschi fisicamente – spiega coach Baroncini – e nell’ultimo quarto è arrivata la spallata definitiva al match (21-13). È una vittoria che fa morale e ci da grande impulso per il finale di campionato". Lugo mantiene l’ottavo posto. "Stiamo lottando per prendere la migliore posizione possibile, ma adesso abbiamo un’altra trasferta difficilissima". Sabato sera gli Aviators saranno impegnati in casa di Santarcangelo, formazione che Baroncini definisce senza mezzi termini la più forte del campionato. "Hanno giocatori come Rivali, Pesaresi e Bedetti che hanno giocato la serie B da protagonisti. Inoltre hanno inserito Saltykov che l’anno scorso era in serie A russa. È una squadra fuori categoria ma sono proprio queste le sfide più esaltanti".

s.p.