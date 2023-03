Lugo, Brisighella e San Potito lottano per non retrocedere

Tiene accesa la fiammella della speranza, il Modigliana, nel girone M di Seconda: i ’ravennati’ battono 1-0, grazie al terzo gol stagionale di Poggiolini, il Palazzuolo a domicilio e si portano a -5 dalla capolista Edelweiss, fermato sul pari casalingo (1-1) dal Porto Fuori: anzi, il pari dei forlivesi arriva solo al 90’ con Grisolini: un gol che può valere anche la promozione, visto che ora a Benevenuti e compagni è sufficiente fare 1 punto nelle ultime due partite per festeggiare. Pareggiando entrambe, invece, le altre big ravennati: il San Zaccaria a Brisighella (1-1) e il Low Street Ponte Nuovo (1-1) a Vecchiazzano. Caldissima la lotta per non retrocedere ormai circoscritta a Lugo, San Potito e Brisighella: l’ultima scende direttamente in Terza. Nel girone I il Real Faenza torna da Dozza, già aritmeticamente promossa in Prima, con un buon pari (1-1) grazie al gol di Bandini a inizio ripresa. Già ampiamente salvo il Borgo Tuliero, tiene banco il Bagnara che espugna 1-0 San Lazzaro e lo inguaia pesantemente, visto che ora i bolognesi sono ultimi da soli. Programma recupero, girone M (ore 20,30): Palazzuolo-Gs Romagna. Classifiche Seconda Categoria (24ª giornata). Girone M: Edelweiss Jolly 60; Modigliana 55; S. Zaccaria 51; Low Street 46; Godo 38; Palazzuolo* 36; P. Fuori 31; F. Zarattini 30; Gs Romagna* 27; S. Pancrazio 25; Vecchiazzano 24; Lugo 16; Brisighella, S. Potito 14. Girone I: Dozzese 61; T. Pedagna 50; R. Faenza 44; Bagnara 36; Sp. Pianorese, Murri 35; Jcr Juvenilia 34; Sp. Valsanterno 33; O. Claterna, B. Tuliero 30; C. Guelfo 29; Atl. Mazzini 20; St. Azzurra 18; S. Lazzaro 17.

u.b.