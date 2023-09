Lugo e Russi hanno ambizioni. Laboratorio Faenza Project

Conto alla rovescia per le formazioni ravennati nei tornei regionali. Nel week end partiranno la serie C Unica, la Divisione Regionale 1 Maschile e la B Femminile, mentre a metà ottobre sarà la volta della Promozione, della Prima Divisione e della C Femminile. Serie C Gli Aviators Lugo si presentano al campionato con una squadra giovane e l’obiettivo di conquistare la salvezza evitando i playout. La squadra di coach Federico Baroncini potrebbe dover fare a meno di Nicolò Ragazzi, lo scorso anno in doppio tesseramento tra Lugo e Blacks, andato in prestito a Ferrara in B Interregionale: per il momento il giocatore è in prova, ma potrebbe essere tesserato. Gli Aviators debutteranno sabato alle 21 in casa del Molinella.

Divisione regionale 1 Tre sono le ravennati al via. Il Basket Club Russi, squadra che da anni milita in questo campionato rinforzatasi molto in estate, l’ambiziosa neopromossa Lusa Basket Massa Lombarda, che punta ad un campionato di vertice, e la Raggisolaris Academy, formazione con i ragazzi dell’Under 19 e alcuni senior tra cui Naccari e Ballarin inseriti anche nella prima squadra dei Blacks. Questa la prima giornata: Venerdì ore 21: Massa – Baricella; sabato ore 20.30: Raggisolaris Academy – Grifo Imola; martedì 3 ottobre ore 21: Argenta – Russi.

B femminile Grande attesa c’è anche per il debutto del Faenza Basket Project in B, che presenterà una formazione molto interessante con tante giovani nel giro della serie A1 e giocatrici veterane, tra cui spicca Rachele Porcu, nella massima serie fino a due anni fa e dalla scorsa divisasi tra il campo e la scrivania dove svolge il ruolo di direttore sportivo. Le faentine non hanno ambizioni di classifica, ma cercheranno di sfruttare questo torneo per preparare le giovani al salto in serie A1. Il Project esordirà venerdì alle 21.30 sul campo della Magika Castel San Pietro.

l.d.f.