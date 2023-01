Lugo, quarto posto nel mirino Oggi Aviators contro Ferrara

Si apre una fase molto calda della stagione per il Basket Lugo. Gli Aviators saranno chiamati infatti a confrontarsi, nelle prossime settimane, contro le prime della classe. Per entrare nella maniera migliore in questa fase dovranno regalarsi prima una vittoria nella sfida casalinga di questa sera alle 20.30 contro la Scuola Basket Ferrara. Entrambe le formazioni arrivano a questa sfida dopo una sconfitta. Lugo ha perso a Bertinoro per 92-81, mentre la Despar Ferrara è caduta in casa la 4 Torri. Una sconfitta un po’ a sorpresa dal momento che la 4 Torri aveva vinto soltanto due partite in tutto il campionato. La squadra estense si trova, con 14 punti, a metà classifica. Si tratta di un team che con 68.6 punti incassati di media ha una delle migliori difese del campionato. Di contro, è anche una delle squadre che segnano meno, non arrivando ai 70 punti. Da tenere d’occhio ci sono l’ala piccola 22enne Alessandro Trinca, il quale viaggia a una media di 17.3 punti a partita, e della guardia 29enne Marcello Berti, l’unico altro giocatore che tiene una media superiore ai 10 punti a partita. Da parte sua, Lugo vuole dimenticare il passo falso di Bertinoro e ripartire alla caccia del quarto posto, che dista 4 punti.

Stefano Pece