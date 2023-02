Lugo, questa sera trasferta da brividi

Oggi alle 21 il Basket Lugo è atteso dal difficile impegno in casa del Magik Parma, dall’inizio del campionato stabilmente fra le prime tre. "Si tratta di una trasferta difficilissima - commenta coach Baroncini -. Parma in casa è una delle squadre migliori e segna quasi 85 punti a gara. Noi fuori casa andiamo bene, ma non abbiamo ancora affrontato le più forti, quindi sarà un bel banco di prova". Lugo viene da due sconfitte, l’ultima delle quali è il 66-68 casalingo con Medicina. "Abbiamo condotto fino all’ultimo possesso, poi abbiamo sbagliato l’ultimo tiro e hanno vinto sulla sirena. Ci manca ancora quel cinismo per chiudere le partite punto a punto, ma stiamo bene fisicamente e i ragazzi stanno lavorando sodo per colmare quel gap che ancora c’è con le squadre più forti".

s.p.