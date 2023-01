Lugo riparte dal derby con il Gaetano Scirea. Baroncini: "Guai a sottovalutarli"

Comincia il girone di ritorno nel campionato di serie C Silver e la marcia del Basket Lugo parte dal campo di Bertinoro, dove questa sera saranno ospiti dello Scirea Basket alle ore 18.30. Cammino opposto per le due sfidanti di oggi. Lugo viene da un paio di convincenti vittorie ottenute contro due dirette concorrenti al quarto posto finale. Due vittorie che hanno permesso agli Aviators di chiudere il girone di andata a 18 punti e tenere il passo delle più forti.

Al contrario, il Gaetano Scirea di coach Rustignoli è ultimo in classifica con due sole vittorie all’attivo e viene da sette sconfitte consecutive. Non vince dal 12 novembre e nell’ultimo turno ha rimediato un pesantissimo -52 casalingo contro Santarcangelo (59-111). I suoi uomini più pericolosi sono la guardia Leonardo Bassi e l’ala forte Diego Benzoni e tra le sue fila, quando non sono aggregati all’Unieuro Forlì di serie A2, militano anche Franco Flan e Babacar Ndour.

I numeri quindi direbbero Lugo, formazione che tra l’altro si esprime molto bene fuori casa (5-2 il computo vittorie-sconfitte degli Aviators), tuttavia coach Baroncini ha richiamato i suoi alla massima attenzione in settimana.

"Le squadre che vengono da un pesante ko - queste le sue parole - nella partita seguente sono sempre animate da una certa voglia di rivincita, pertanto avrei preferito incontrare Bertinoro in altre circostanze. Dovremo stare molto attenti ed evitare l’errore di sottovalutare gli avversari". Le altre gare di questo turno che interessano gli Aviators sono Medicina (24 punti)-Casalecchio (20); Scandiano (18)-Omega Basket; Novellara (16)-Veni S. Pietro (16) e Santarcangelo (16)-Grifo Imola.

Stefano Pece