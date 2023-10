Lugo-San Marino, Allievi in sella per 96 chilometri Oggi a Lugo si disputa la 25° edizione del Memorial Lorenzo Berardi e 40° Memorial Giuseppe Melandri, la classica corsa in linea "Lugo-San Marino" che vedrà ai nastri di partenza oltre 160 giovani atleti. Partenza alle 9.30, arrivo previsto a mezzogiorno a San Marino.