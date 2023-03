LugoRun, si corre il 7 maggio, aperte le iscrizioni

Si preannuncia come un’edizione da record, la LUGORUN 21K in programma domenica 7 maggio. Un evento di running e walking organizzato dal Comitato Uisp Ravenna-Lugo, in collaborazione con l’Asd Liferunner e con tutte le società podistiche del territorio. La gara è stata infatti insignita del titolo di Campionato Regionale Uisp Emilia-Romagna 2023 sulla distanza dei 21,097 Km, ovvero la Mezza Maratona, dunque saranno assegnati anche i trofei regionali maschili e femminili individuali e a squadre. E per chi non vorrà mettersi alla prova con l’impegno agonistico dei 21 km, è prevista anche una manifestazione ludico-motoria di 9 km aperta a tutta la cittadinanza con la possibilità di camminare o correre in compagnia. "L’assegnazione del Campionato Regionale – dice Gabriele Tagliati, presidente del Comitato territoriale Uisp Ravenna-Lugo – è sicuramente motivo di orgoglio per tutti noi, ma soprattutto ci spronerà ad impegnarci ancor di più nell’organizzazione di questo evento. Già lo scorso anno abbiamo dato una grande impronta di innovazione alla gara, coinvolgendo tutte le fasce di età e un pubblico composto non solo da atleti che comunemente frequentano le prove di podismo agonistico. Il format è piaciuto e ha riscosso un consenso tale da spingerci a proseguire su questa strada per far crescere ancor di più il movimento di running e walking". Info: www.lugorun.it