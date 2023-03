Luigi D’Amico senza rivali nel weekend all’Adriatic Golf Cervia

Luigi D’Amico è stato il protagonista assoluto del fine settimana agonistico all’Adriatic Golf Cervia. Il golfista ravennate ha vinto entrambi gli appuntamenti del weekend. Sabato era in programma il Club Med Trophy che D’Amico ha fatto suo con 73 colpi. In prima categoria Filiberto Carignani (38) ha superato Giovanni Venturi al termine di un avvincente testa a testa che ha visto i compagni di circolo appaiati nel punteggio finale. In seconda Augusto Pompili (39) ha ottenuto il successo grazie, così come, in terza, Andrea Valeri (38). Migliori lady e senior Antonella Suzzi e Paolo Vetricini. Domenica D’Amico ha sbaragliato la concorrenza nel Tucano Race to Scotland, vinto con 68 colpi. Alfredo Sangiorgi, Stefania Pieraccini e Andrea Cottignola hanno vinto nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi