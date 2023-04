Luigi D’Amico trionfa a Cervia

Luigi D’Amico è tornato alla vittoria e lo ha fatto nella gara Slowgolf di sabato scorso sul percorso dell’Adriatic Golf di Cervia. Il romagnolo ha guadagnato sei colpi al campo, distribuiti equamente tra le prime e le seconde nove buche, completando la gara in 67 colpi, quattro meglio del par. Marco Neri (37), Gabrio Canali (39) e Alberto Cattani (40) si sono imposti nelle tre categorie nette. Domenica oltre 70 giocatori sono scesi nuovamente in campo nella Raimondi Shoes. Giovanni Venturi ha vinto con 76 colpi. In prima categoria Celso Lombardini (37) ha vinto nel testa a testa con Filiberto Carignani, a pari punti ma con un peggior parziale. In seconda Davide Mambelli (37) ha superato di misura Andrea Nardella (36) così come ha fatto in terza Costantino Galleri (41) su Andrea Battistini (40), a termine di una sfida all’ultimo colpo. Premi speciali a Paolo Sansoni (37) e Francesca Rambaldi (36), rispettivamente migliori senior e lady.

Andrea Ronchi