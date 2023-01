L’Under 13 sbaraglia la concorrenza in Emilia

Festività di fine anno con vittoria per le giovanissime pallavoliste ravennati. La selezione cittadina Under 13 si è imposta nel tradizionale torneo organizzato dalla Zinella San Lazzaro (Bologna) sulle pari età della società ospitante, del Piacenza e dell’Anderlini Modena, ovvero le realtà più quotate in tema di volley giovanile regionale. La squadra ravennate proponeva un primo, interessante, tentativo di collaborazione fra le società del territorio.

Il direttore tecnico Maria Grazia Montevecchi aveva infatti a disposizione, oltre alle atlete del suo "Mosaico" anche le ragazzine del Volley Academy e quelle dell’Olimpia Teodora, con Lisa Mazzotti vice-allenatrice dell’head coach Mattia Focchi.

Nel torneo - disputatosi su due campi durante l’intera giornata di venerdì 30 dicembre - le ravennati hanno superato al mattino le padrone di casa di San Lazzaro per 3-0 e il Piacenza per 2-1. A finale già garantita è giunta la sconfitta (un combattuto 1-2) contro l’Anderlini Modena. La finale del tardo pomeriggio riproponeva il confronto fra l’Anderlini e il Ravenna. Le ragazze del duo Focchi-Mazzotti riuscivano a rovesciare il risultato della prima fase e a prevalere con un netto 2-0. Un risultato interessante, poiché questa categoria è formata da atlete interamente cresciute all’interno delle società, mentre in seguito, per categorie di età superiore, è prassi dei club più forti integrare le squadre con i migliori elementi dei vivai vicini.

La vittoria del torneo di fine anno, poi, sembra un’incoraggiante ’benedizione’ all’ennesimo tentativo di coordinare e strutturare il settore giovanile ravennate (fin qui alquanto conflittuale) con vantaggi economici e tecnici, per l’offerta di possibilità di gioco più adatte alle esigenze di ciascuna, una conseguente ambizione a migliori risultati e all’instradamento delle atlete più capaci e motivate ad un percorso di vertice.

Un meccanismo che a Ravenna, senza più raggiungere le ’magie’ degli anni Ottanta e Novanta, ha comunque continuato a funzionare piuttosto bene.

I dati del reclutamento, dopo l’inevitabile emorragia dell’era-covid, sono tornati a salire così come l’entusiasmo delle famiglie, coinvolte nei vari progetti dalla credibilità di personaggi come Daniele Ricci, Manuela Benelli, Simona Rinieri, Alessandra Zambelli, Dominico Odelvys che potrebbero riempire di propri titoli, coppe e medaglie gli automezzi con cui oggi trasportano le possibili campionesse di domani.

Questa la rosa della selezione vincente: Martina Giorgi, Anita Piani, Viola Baldassari, Erika Jakic, Maristella Ollino, Sofia Servadei, Giorgia Melini, Melania Ukhova, Viola Accardi, Speranza Salvadori, Giulia Tomassini, Viola Grilli, Giulia Ghirelli, Chiara Boschi, Martina Venturi, Alice Tassinari. Allenatori: Focchi e Mazzotti. Direttore tecnico: Montevecchi.

Marco Ortolani