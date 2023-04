L’Under 14 provinciale supera il test col Ravenna Women

Un bel pomeriggio di calcio e un’amichevole importante per testare lo stato di forma della rappresentativa Under14 maschile della Delegazione Provinciale della Federcalcio LND di Ravenna. Infatti, mercoledì, la squadra che rappresenta i migliori Under14 della provincia ha sfidato l’Under17 del Ravenna Women: teatro della partita il centro sportivo Comunale di Piangipane. L’incontro, che pure ha offerto molti spunti interessanti per le due formazioni, è terminato 10-0 a favore della rappresentativa Under14: la partita è stata organizzata per preparare al meglio i ragazzi in vista dell’ultima partita del Torneo delle Province, edizione 2022-2023 – lo scorso anno la formazione bizantina non ha partecipato – a cui la Delegazione di Ravenna partecipa con le selezioni maschili Under 14 e Under 16. La prossima gara, decisiva per l’approdo alle fasi finali, è prevista il 17 maggio e vedrà la formazione ravennate in trasferta a Rimini. Nella prima partita del girone i giovani ravennati sono stati sconfitti dai pari età di Forlì-Cesena. Il Delegato Provinciale della Figc, Johannes Donati, si è detto "molto grato al Ravenna Woman e alle giovani leonesse dell’Under17 per l’ospitalità ricevuta e per aver consentito la disputa di un confronto calcistico inedito".

u.b.