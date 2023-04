L’Under 19 punta al titolo nazionale Bonitta: "Una fucina di talenti"

Aprile e maggio "caldi", come da tradizione, per le competizioni giovanili di pallavolo. La squadra di punta del movimento ravennate, quest’anno, è la Under19 maschile della Consar RCM, già finalista nazionale lo scorso anno e quest’anno favorita per il titolo, grazie al prezioso anno di maturazione dei propri talenti Bovolenta, Mancini e Orioli, impegnati stabilmente nel campionato di A2 appena concluso con il loro allenatore Francesco Guarnieri, vice di Bonitta. Oggi, nella sede dello sponsor Coface in via Meucci, sarà presentata la FinalFour regionale, che si disputerà a Ravenna il primo maggio e a cui parteciperanno il 4Torri Ferrara e due squadre di Modena. La squadra vincitrice sarà campione regionale, ma anche la finalista accederà alla finale nazionale (Agropoli, 2228 maggio). "Se si escludono le magie degli anni del Messaggero – commenta Bonitta – Ravenna è questa: un settore giovanile fatto bene che produce una base di giocatori per l’alto livello sui cui, in base alle disponibilità, si possono inserire quei rinforzi che permettono di competere a livelli più alti". In passato Ravenna ha vinto varie volte con i propri giovani: si pensi allo scudetto juniores del 1976 (con la squadra diretta da Roberto e Angelo Costa proprio nel palasport che poco dopo prese il suo nome) e ai trionfi in serie del Messaggero di Skiba nei primi Anni Novanta, grazie anche a robusti rinforzi di talenti pescati fuori Ravenna come Bovolenta, Lirutti, Rosalba, Zlatanov e altri. Ovviamente semplice la fase provinciale anche per le U17 e U15 maschili che, sempre parola di Bonitta, hanno buone possibilità di fare strada, anche nelle fasi successive.

In campo femminile la divisione del movimento in due società in competizione riduce le possibilità di affermazione ad alto livello, ma accende le fasi provinciali di una rivalità ruspante e partecipata: nell’U18, lunedì sera a Lido Adriano davanti a tribune gremite, il Vamb Mosaico, guidato da Manu Benelli, ha battuto per 3-0 l’Olimpia Teodora di Biagio Marone, facendo valere un’efficace battuta in salto e più ordine in difesa, in una gara che ha visto in campo vari elementi già impegnati nelle prime squadre di B1 e B2. Il Vamb Mosaico disputerà, quindi, la FinalFour regionale domenica a Piacenza. Anche nell’U16 il Mosaico (con Grazia Montevecchi in panchina) ha buone possibilità di centrare una Finale regionale alla quale è ormai abbonata. Interessante la situazione in U14F, dove entrambe le selezioni cittadine (guidate da Fiori e Dominico) hanno superato la fase interprovinciale e sono giunte alla Final Four che si disputerà a Modena il 30 aprile. L’abbinamento prevede proprio il derby ravennate che assegnerà uno dei due posti per la finale nazionale di Cesena. Le finali nazionali si svolgeranno fra metà maggio e i primi di giugno in sei differenti località, con format molto ampi, aperti ad un numero di squadre da 16 a 28 e gare su un’intera settimana.

Marco Ortolani