Lunedì la podistica ’Buriani e Vaienti’

Lunedì a San Patrizio di Conselice si terrà la 48esima edizione della podistica ‘Buriani e Vaienti’. La manifestazione competitiva si snoderà per le strade di San Patrizio sul tradizionale circuito di circa 3 km da ripetere tre volte, previo un giro di lancio di 1 km, per un totale di 10mila metri. La competitiva è apprezzata per il percorso caratteristico lungo l’argine dell’antico canale dei mulini e costeggia l’antico mulino e la pieve. Inoltre ci sarà la camminata ludico motoria, su un percorso immerso nel verde.