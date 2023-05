Lutto nel nuoto, addio a Tino Randi

Prima ancora che insegnante di educazione fisica e istruttore di nuoto, Tino Randi era un maestro. Un maestro del buon umore, con un sorriso contagioso che il baffone bianco neppure volendo avrebbe potuto nascondere. Per il mondo natatorio e quanti lo conoscevano, la sua, all’età di 70 anni, è stata una scomparsa improvvisa e dolorosa. Una vita in tuta ginnica come docente Isef, prima a Venezia poi all’Itis Nullo Baldini di Ravenna. Consigliere regionale della Fin – Federazione italiana nuoto –, consulente della commissione sulla nuova piscina, fino a qualche anno fa aveva insegnato la disciplina al Csi Ravenna, celebrando nel 2018 la società sportiva fondata nel 1973. Ernesto Randi, che tanti conoscevano semplicemente come Tino, amava scherzare definendosi ’sindaco di Borgo Anime’, la piccola località di Mezzano dove viveva. Chiacchiera sciolta e coinvolgente, voce e risata inconfondibili, sulle piste da sci di Canazei fu volenteroso promotore di una sorta di gemellaggio turistico tra la località trentina e Cervia, dove amava trascorrere l’estate. Oggi l’ultimo saluto alla camera mortuaria, dalle 14.