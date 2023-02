Male Russi e Selene

In serie D continua il momento negativo del Selene Sant’Agata che cade in casa 66 – 69 contro Vignola. Sconfitta anche per Russi 68-71 sul campo del Voltone Monte San Pietro. Il Selene giocherà sabato alle 18.30 sul campo dei Bombers Bologna, mentre Russi sarà di scena venerdì alle 21.15 in casa con Argenta. Tabellino di Sant’Agata: Montaguti 27, Valgimigli 10, Cristofani 10, Montigiani 8, Dalpozzo M. 6, Morigi 3, Bessan 2, Dovganyuk, Scaccabarozzi, Del Zozzo, Gaspari. All. Dalpozzo M. Russi: Rinchiuso, Ceccarelli, Pirini, Kertusha 2, Laghi 21, Galletti 6, Senni 12, Porcellini 11, Licchetta 6, Vistoli 7, Samorì 2, Campajola 1. All.: Tesei. La classifica del girone F di Poule Promozione: Villanova Tigers, Granarolo Basket e Audace Bologna 10; Sant’Agata 8; Vignola 6; Podenzano, Stars Bologna e Scuola Basket Cavriago 2. La classifica del girone H della Poule Salvezza: Voltone Monte San Pietro 14; Argenta 12; Russi, Cavriago, Novellara e Stella Rimini 6; Benedetto 1964 Cento 4; Atletico Borgo Panigale 2.

In Promozione doppia vittoria per le cugine ravennati. Il Lusa Basket Massa Lombarda batte 67-48 la Libertas Green Forlì e resta imbattuta al comando, mentre il Faenza Basket Project supera 72-53 gli Eagles Morciano. Entrambe giocheranno venerdì: il Lusa Basket alle 21 in casa con il Tiberius Rimini e Faenza alle 21.20 a Rimini con il Sunrise Basket. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 2, Spinosa 12, Lanzillotti 2, Pietrini 15, Montanari, Dalla Malva 9, Asioli 5, Rivola 11, Castelli 2, Brignani 8, Filippini 1, Berardi. All.: Solaroli Il tabellino di Faenza: Santini 4, Marziali ne, Troni 15, Santo 14, Anghileanu 2, Boero 7, Pezzi 4, Melandri 6, Fabbri 4, Buricchi 16. All.: Vespignani Classifica: Massa Lombarda 34; Faenza 30; Tigers 2014 Forlì 28; Tiberius Rimini 20; Eagles Morciano, Aics Forlì e Libertas Green Forlì 16; Sunrise Rimini 14; Sporting Cattolica 12; Santarcangiolese e San Patrignano 6; Bellaria 4.

l.d.f.