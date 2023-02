"Manto da rifare, mancano i soldi"

Il tema del terreno di gioco dello stadio Benelli torna periodicamente di attualità, soprattutto nel periodo invernale. Il fondo infatti non drena più. Quando piove, diventa un acquitrino, quasi una palude, soprattutto nella fascia sotto la tribuna coperta, oscurata nello ore più calde della giornata. Quando invece si asciuga, resta pesantemente sconnesso. Non c’è soluzione. Andrebbe rifatto. Domenica sera, nel post partita contro la Correggese, mister Gadda non ha usato giri di parole, definendolo indegno.

Nel ‘dibattito’ è intervenuto anche Giacomo Costantini, assessore comunale allo sport: "Anzitutto, al Ravenna Fc va detto grazie perché sta tenendo in piedi egregiamente una società partita fra mille difficoltà, e lo sta facendo con ottimi risultati, non solo legati alla prima squadra, ma anche al settore giovanile. Tutto questo, peraltro, viene realizzato senza un gruppo imprenditoriale alle spalle, come succede in altre città. Anche l’amministrazione comunale sta facendo la propria parte in maniera concreta, in una duplice direzione. Prima di tutto ha concesso gratuitamente l’utilizzo dello stadio Benelli. Inoltre, elargisce un contributo di oltre 100 mila euro all’anno per la manutenzione ordinaria. Capisco che, in questo momento, ci vorrebbe di più, ma, nel contributo, rientra anche la manutenzione del terreno di gioco. Un terreno dove in pratica gioca solo il Ravenna, proprio per preservare il manto erboso".

L’assessore Costantini ha poi confermato che il tema è di stretta attualità: "Siamo in contatto col Ravenna, che ci ha sottoposto il problema e che ci ha fornito anche un preventivo di circa 70 mila euro per il rifacimento completo del fondo. Le difficoltà degli impianti sportivi del territorio, fra cui l’efficientamento energetico, nonché l’aumento dei costi dei materiali, ad esempio delle piastre polivalenti di Savarna e Campiano, non permettono una soluzione rapida di questa criticità".

Costantini ha poi proseguito: "Non va dimenticato il processo di consolidamento e di alleggerimento della struttura dello stadio Benelli, che ha visto, in diverse tranche, fino al 2019, investimenti per la tribuna e per la curva Mero. Ogni volta che troviamo disponibilità economiche, vengono effettuati i lavori. Ci sono dunque ragioni di priorità rispetto a tutti gli impianti sportivi del territorio. La linea scelta è questa: i concessionari si devono occupare della manutenzione ordinaria. E, nella manutenzione ordinaria, rientra anche il manto erboso". Ci sarebbe anche la ‘strada’ del sintetico: "L’ipotesi del campo in sintetico – ha concluso l’assessore Costantini – prevede costi spropositati; senza dimenticare che, ogni 20 anni, andrebbe smaltito. Il sintetico ha una logica, se è prevista una ‘pressione’ continuativa sul campo, ovvero, ad esempio, l’allenamento e la partita. In sintesi, il sintetico avrebbe più senso installarlo su un campo utilizzato ogni giorno da squadre giovanili".