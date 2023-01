Mantovani, test positivi a Jerez sulla Yamaha

Chi ben comincia forse non sarà a metà dell’opera, come insegna la saggezza popolare, ma certamente prende coraggio per il prossimo futuro. Il Mondiale delle derivate di serie ormai è alle porte e i test appena conclusi sulla pista iberica di Jerez de la Frontera sono sicuramente molto indicativi. Tra meno di un mese, infatti la rassegna iridata scatterà a Phillip Island, in Australia, e proprio qui si terranno le ultime due giornate di test, cui prenderanno parte tutte le scuderie. In Spagna, invece, c’è stata grande affluenza per i team di SuperBike, meno per quelli di SuperSport Next Gen, anche se il confronto è stato serrato e i dati raccolti decisamente interessanti. Tra i partecipanti alla due giorni iberica anche Evan Bros, il team ravennate due volte campione del mondo e due volte secondo, negli ultimi quattro anni. In pista pure il pilota ravennate Federico Caricasulo, con la Ducati V2 di Althea Racing. Per tutti si è trattato di un lavoro estenuante, con più giri possibile per raccogliere il maggior numero possibile di dati. Andrea Mantovani, pilota di Migliorino, debuttante con la Yamaha del Team Evan Bros, ha compiuto 83 giri il primo giorno di lavoro e 88 il secondo, ottenendo un ottimo passo gara anche se il miglior crono lo ha fatto registrare al termine della prima giornata, con 1’43’’066, solo di poco migliore del 1’43’’149 della seconda giornata.

Per Caricasulo, invece, il miglior tempo è arrivato giovedì in 1’42’’012 mentre il giorno precedente aveva ottenuto un crono di 1’42’’538 che lo collocava sul podio delle migliori prestazioni, dopo Bulega (anche lui su Ducati) e Can Oncu, su Kawasaki. Alla fine il tempo di riferimento è stato quello di Bulega, che ha fatto fermare il cronometro in 1’41’’685. Dopo i test di Cartagena, si tratta del primo vero impatto con la categoria e diversi suoi big per Andrea Mantovani che non aveva mai guidato (in gara) a Jerez su una 600. "Sono stati due giorni davvero emozionanti – ha spiegato il pilota – e il bilancio complessivo è certamente positivo: ora è tempo di analizzare i tanti dati raccolti, per capire dove occorre migliorare e come farlo. Sia io, sia il team abbiamo dato il massimo, il che è fondamentale per fare bene: siamo un binomio nuovo, che necessita di tempo, ma sul passo di gara siamo già competitivi. Ringrazio davvero la squadra per il fantastico lavoro svolto, non vedo l’ora di tornare in sella". Soddisfazione anche per il team principal di Evan Bros, Fabio Evangelista che ha seguito la squadra in Spagna: "Sono più che contento dell’andamento del test, per tante ragioni. Il clima nel box è ottimo, e i progressi in pista non sono mancati, quindi non posso che essere fiducioso. Il nostro pilota necessita di tempo ma ha tanta voglia di crescere ed imparare, che vogliamo assecondare con il nostro lavoro. I nostri avversari vanno forte e le Ducati volano, ma lo immaginavamo".

Ugo Bentivogli