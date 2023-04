Marangon, col Forlì un derby da ricordare

"Vincere il derby in trasferta? È stato bellissimo. Farlo di fronte a tanti ravennati lo è stato ancor di più". Giacomo Marangon ha fotografato così il blitz del Ravenna al Morgagni, terminato 1-2. I giallorossi non vincevano il derby di Forlì da 20 anni. Era il settembre 2003 – seconda giornata di andata del campionato di serie C2 – e, ironia del destino, sulla panchina ravennate sedeva Massimo Gadda. A decidere la contesa fu un gol di Moscelli, a metà del 1° tempo. Stavolta, a sbloccare il risultato, ci ha pensato Marangon che, con una punizione calciata magistralmente, ha firmato il 9° gol stagionale, portandosi ad un passo dall’obiettivo della ‘doppia cifra’.

"Effettivamente – ha riconosciuto il trentunenne bomber polesano – è stato un bel gol. Ho calciato bene la punizione dal limite. In carriera? Sì, ne ho fatti diversi altri in questo modo. Più che altro, siamo contenti, perché non era scontato pensare ad una vittoria a Forlì. Anzi, i nostri avversari si presentavano con buone credenziali, nonostante la striscia negativa. Noi però dovevamo assolutamente riscattare la brutta sconfitta casalinga del turno precedente contro la Bagnolese. Abbiamo preparato bene il derby. Sapevamo dell’importanza di questo match; e sapevamo anche che una vittoria ci avrebbe potuto dare l’iniezione giusta per affrontare poi le ultime tre gare in fiducia". Complessivamente è stato un match ‘aperto’, magari non proprio ‘estetico’, ma comunque ricco di occasioni: "Nel primo tempo – ha proseguito Marangon – ci sono state molte opportunità, da una parte e dall’altra. Nella ripresa invece, il match è stato leggermente più bloccato. Siamo andati in vantaggio subito. Poi...evidentemente, non siamo contenti se non ci complichiamo la vita, e abbiamo incassato subito il pareggio. Nella ripresa, credo che la squadra abbia giocato davvero bene. Anche chi è entrato in corso d’opera, ha dato il proprio contributo. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, dotato di un forte carattere. Il ‘dialogo’ con Guidone? È ottimo, mi dispiace solo che abbia avuto poche occasioni. Si è comunque ‘sbattuto’ per la squadra. Del resto, i due centrali di difesa del Forlì, erano tosti, quindi non è stato facile trovare spazi adeguati. In ogni caso è stato un bel duello".

Dopo il gol del nuovo vantaggio firmato da Abbey, lo stesso ‘furetto’ ghanese si è ritrovato anzitempo sotto la doccia per via di un secondo cartellino giallo, apparso peraltro affrettato: "Mancavano 5’ alla fine. Sono proprio quei 5’ che potevano essere fatali. Abbey ha fatto una grandissima partita, ma l’importante è che abbia fatto gol". Domenica al Benelli, in occasione della ‘giornata giallorossa’ e delle celebrazioni per i 110 anni di fondazione, il Ravenna, salito al 3° posto, ospiterà il Carpi, con cui condivide la posizione in classifica: "Col Carpi – ha concluso Marangon – dovremo necessariamente puntare alla vittoria, senza ‘se’ e senza ‘ma’. Saremo di fronte ai nostri tifosi. Dovremo spingere forte in queste ultime tre partite per guadagnare il miglior accesso ai playoff, che poi dovremo cercare di vincere. Questo è il nostro obiettivo".