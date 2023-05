Un successo organizzativo e di partecipazione. La LugoRun – evento di running e walking targato Uisp, con arrivo e partenza al Pavaglione – ha contato 339 iscritti per la mezza maratona, 952 alla ludico motoria di 9 km, e 370 alla 6 km per i bambini delle scuole accompagnati dai genitori. Gli utili sono stati messi a disposizione delle famiglie alluvionate. La Consulta del volontariato dei Comuni della Bassa Romagna ha messo a disposizione 500 euro. Tra gli uomini, per il 2° anno consecutivo, ha trionfato Enrico Bartolotti della Liferunner, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1h 12’25’’, seguito da Elia Generali della Atletica Castenaso con 1h 14’03 e da Isaia Linari della Lughesina con 1h 15’55’’. In campo femminile vittoria per Mariarosaria Valente dell’Atletica 85 Faenza con 1h 28’33’’ davanti per pochi metri a Serena Borsari (Società Victoria) con 1h 28’35’’ e Giorgia Bonci (Gs Lamone) in 1h 30’05. A Bertolotti, quale vincitore assoluto della LugoRun, è andato il trofeo del memorial Adriano Guerrini, realizzato anche quest’anno dalla mosaicista Annafietta. Da debuttante assoluto, alla mezza maratona ha preso parte pure Davide Ranalli, sindaco di Lugo, che ha chiuso con un tempo di 1h 51’.