Maratona del Lamone, al via in 600 Domenica a Russi start da piazza Farini

Tutto è pronto per la Maratona del Lamone, la seconda più antica d’Italia arrivata alla 45esima edizione, che si disputerà domenica partendo dalla piazza di Russi; organizza GS Lamone (la presidente Lucia Sassi in foto con il sindaco Valentina Palli). Già dalle 8 di sabato in piazza Farini si apriranno le iscrizioni e il ritiro pettorali per maratona, camminate e gara delle promesse. Sono attesi, dalle 7, circa 600 maratoneti, oltre 100 bambini, podisti e camminatori. Fra gli iscritti austriaci, belgi, tedeschi, finlandesi e americani, senza contare i top runner. Ritornano al nastro di partenza anche i campioni del passato quali Elvino Gennari e Normanno Di Gennaro che con un tempo di 2h 24’ 22’’ nel 1989 vinse a tempo di record la gara. Fra i concorrenti anche l’Arciprete Don Luca Ravaglia, che parteciperà col rametto di ulivo in mano: il 2 aprile è la Domenica delle Palme e dedicherà la corsa a don Giovanni Minzoni, a 100 anni dal suo martirio. Novità di quest’anno è il Fit For Run, promosso da Uisp, riscaldamento pre gara a tempo di musica, aperto a tutti. La partenza dei maratoneti, che si misureranno sulla distanza di km 42,195, è prevista alle 9. Saranno premiati 100 uomini divisi in 9 categorie e tutte le donne che porteranno a termine il percorso entro le 6 ore e 30. Inoltre l’Avis consegnerà il trofeo in memoria di Mario Collina al primo uomo e alla prima donna di Russi. Ai primi assoluti e ai primi delle 9 categorie verrà consegnato un quadro in ceramica, opera del pittore Bruno Retini dell’associazione Artej di Russi.

Le premiazioni si completano con le foto, che il maratoneta potrà scaricare gratis da endupix.net. A tutti i partecipanti sarà offerto il pasta party. Le camminate ludico-motorie e Nordic Walking aperte a tutti sono da: 6 Km, passeggiata con visita all’Area di riequilibrio ecologico ’Villa Romana’ fino a palazzo San Giacomo, in collaborazione con WWF e Pro Loco; 10 km, podistica non competitiva attraverso San Giacomo e il fiume Lamone. Per entrambe partenza da piazza Farini, mentre l’arrivo sarà in corso Farini davanti alla BCC. Alle 9.30 largo alle Promesse di Romagna, dai 5 ai 17 anni, in sfida nelle gare competitive in circuito. Iscrizione obbligatoria. A tutti premio e medaglia.