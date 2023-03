Marina a meno cinque dalla vetta

Comunque vadano i recuperi di domani – si giocano le quattro gare mancanti – non cambieranno le prime dei due gironi di Terza Ravenna. Nel girone A vince solo la capolista Stella Rossa, tra le prime quattro, e dunque allunga a +5 sul Marina, obbligato a far suo il recupero per restare aggrappato al 1° posto dopo lo 0-0 con l’Only Sport Alfonsine che alla fine ha favorito soltanto la Stella Rossa, capace di vincere 3-0 con le Saline Romagna, grazie anche alla doppietta di Daniele Leoni (15 i gol). Cade (1-3) in casa il Mezzano contro il Cral Mattei e viene raggiunto al quarto posto dalla Compagnia dell’Albero, una delle formazioni più in forma del momento, grazie al successo per 4-1 col Lectron. Nel girone B la promozione diretta della capolista Vita è davvero ad un passo: la formazione di Granarolo ha 10 punti di vantaggio a 4 giornate dal termine e, vincendo domenica prossima in casa dell’ultima in classifica (col Bisanzio) Marradese, otterrebbe la promozione aritmetica in Seconda. Fondamentale per il Vita la vittoria per 2-0 sulla Pro Loco Reda, grazie alla doppietta di Salazar salito a 18 stagionali, contro i 19 del capocannoniere del gruppo, Martini, autore della tripletta con cui Ulisse&Penelope ha vinto 3-1 a Bizzuno. Non vincono le inseguitrici del Vita: la Real Voltanese pareggia 1-1 contro il Centro Erika e cade (2-0) il Punta Marina a Villanova. Risultati Terza Categoria, 22ª giornata.

Girone A: Coyotes-Vatra 4-2, Giovecca-Atlas 3-0, J. Cervia-P. Corsini 3-2, Lectron-C. Albero 1-4, Mezzano-E. Mattei 1-3, Only Sp. Alfonsine-Marina 0-0, St. Rossa-Saline Romagna 3-0. Classifica: St. Rossa 56; Marina 51; Only Sport Alf. 48; Mezzano, C. Albero 40; P. Corsini 34; E. Mattei 30; Coyotes 29; J. Cervia 27; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron 12; Saline Romagna 9. Girone B: Bisanzio-Biancanigo 2-5, Bizzuno-Ulisse&Penelope 1-3, Pol. Camerlona-Marradese 3-1, Prada-M. Bubano2-0, R. Voltanese-C. Erika 1-1, Villanova-P. Marina 2-0, Vita-P. L. Reda 2-0. Classifica: Vita 58; R. Voltanese 48; P. Marina, C. Erika 46; P. L. Reda 40; Villanova 38; Prada 29; Ulisse&Penelope 28; Pol. Camerlona 26; Bizzuno 23; M. Bubano 21; Biancanigo 15; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.