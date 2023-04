Marina con l’Atlas in cerca dei punti per la promozione

Il Marina vincendo oggi a Santo Stefano contro l’Atlas festeggerebbe in anticipo la vittoria nel girone A di Terza: infatti gli adriatici hanno 4 punti di vantaggio sull’Only Sport Alfonsine e con i 3 punti sarebbero irraggiungibili (resta una giornata). Terza Categoria, (ore 15,30). Girone A: Atlas-Marina, C. Albero-Coyotes, Lectron-J. Cervia, Saline Romagna-Giovecca, Vatra-E. Mattei. Domani: Mezzano-St. Rossa, P. Corsini-Only Sp. Alfonsine. Classifica: Marina 60; Only Sport Alf. 57; St. Rossa 56; Mezzano 47; C. Albero 44; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Atlas 20; Vatra 18; Giovecca 13; Lectron, Saline Romagna 12. Girone B (domani): Biancanigo-Ulisse&Penelope, C. Erika-Vita, Bizzuno-R. Voltanese, M. Bubano-Bisanzio, Prada-Villanova, P. L. Reda-Marradese, P. Marina-Pol. Camerlona. Classifica: Vita 64; R. Voltanese 54; C. Erika 52; P. Marina 49; P. L. Reda 46; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 32; Pol. Camerlona 27; Bizzuno, M. Bubano 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.