Marina e Only Sport Alfonsine in cerca di punti promozione

Giocano tutte oggi, le squadre del girone A di Terza Categoria, tranne la capolista Stella Rossa, impegnata domani nel derby marittimo di Porto Corsini. Ora, senza più gare da recuperare, la classifica ha assunto la sua forma definitiva e il Marina insegue la Stella Rossa avanti di 2 punti: oggi sarà impegnato in casa col Giovecca, in una gara nella quale deve vincere per tenere viva la fiammella della promozione diretta. Stesso discorso per l’Only Sport Alfonsine, ora terzo a -5 dalla vetta: gioca al Villaggio Anic contro il Cral Mattei che punta con decisione ai playoff. Come puntano ai playoff i Coyotes – oggi con l’Atlas – trascinati dai 16 gol di Bertilotti. Nel girone B il Vita sta contando le ore che mancano alla promozione aritmetica. Salazar (18 gol in campionato) e compagni, infatti, hanno 10 punti di vantaggio a 4 turni dal termine: se vincessero a Marradi salirebbero la Seconda con tre gare d’anticipo. La Real Voltanese anche vincendo – gioca a Punta Marina, terza in classifica – avrebbe sempre 10 punti di ritardo con soli 9 in palio e, dunque, sarebbe festa grande per il Vita, promosso anche col pari, se la Real Voltanese non vincesse.

Programma 23ª giornata (ore 14,30). Girone A: Atlas-Coyotes, C. Albero-Mezzano, E. Mattei-Only Sp. Alfonsine, Marina-Giovecca, Saline Romagna-Lectron, Vatra-J. Cervia. Domani: P. Corsini-St. Rossa. Classifica: St. Rossa 56; Marina 54; Only Sport Alf. 51; Mezzano 43; C. Albero 40; P. Corsini 34; E. Mattei 30; Coyotes 29; J. Cervia 27; Atlas 20; Vatra 17; Giovecca, Lectron 12; Saline Romagna 9. Girone B (domani): Biancanigo-Villanova, C. Erika-Prada, Marradese-Vita, M. Bubano-Bizzuno, P. L. Reda-Bisanzio, P. Marina-R. Voltanese, Ulisse&Penelope-Pol. Camerlona. Classifica: Vita 58; R. Voltanese 48; P. Marina, C. Erika 46; P. L. Reda 40; Villanova 38; Prada 29; Ulisse&Penelope 28; Pol. Camerlona 26; Bizzuno 24; M. Bubano 21; Biancanigo 16; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.