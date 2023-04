Marina, manca solo un punto per il salto in Seconda

Ultima giornata in Terza Categoria con il Marina, nel girone A, alla ricerca dell’ultimo punto per avere la certezza aritmetica della promozione. Il match point è casalingo per gli adriatici contro il Mezzano che non può comunque mutare la sua classifica: quarto è e quarto resterà. (a disputare i playoff saranno le squadre piazzate sino all’ottavo posto, esclusa la prima). In questo girone, l’unica incertezza è tra Junior Cervia e Cral Mattei: i ravennati sono in vantaggio negli scontri diretti ma indietro di 3 punti e ospitano l’Atlas, fuori dai giochi mentre i cervesi se la vedranno con la Compagnia dell’Albero. Nel girone B sono già certe le sette squadre impegnate nei playoff anche se alcune posizioni sono da definire: va ricordato, infatti, che la seconda piazzata sarà esentata dal primo turno dei playoff ed entrerà in gioco solo in semifinale. Già decise le date per questi tre turni: 29-30 aprile, 6-7 e 13-14 maggio. Programma Terza Categoria, 26ª giornata (ore 15,30). Girone A: Coyotes-Saline Romagna, E. Mattei-Atlas, Giovecca-P. Corsini, J. Cervia-C. Albero, Marina-Mezzano, Only Sp. Alfonsine-Vatra. Domani: St. Rossa-Lectron. Classifica: Marina 63; Only Sport Alf. 60; St. Rossa 56; Mezzano 50; C. Albero 47; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Vatra 21; Atlas 20; Lectron, Saline Romagna 15; Giovecca 13. Girone B (domani): Bisanzio-C. Erika, Marradese-Bizzuno, Pol. Camerlona-Biancanigo, R. Voltanese-Prada, Ulisse&Penelope-P. L. Reda, Villanova-M. Bubano, Vita-P. Marina. Classifica: Vita 64; R. Voltanese 57; C. Erika 55; P. Marina 52; P. L. Reda 49; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 35; Pol. Camerlona, M. Bubano 27; Bizzuno 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.