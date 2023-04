Marina, promozione sempre più vicina Anche l’Atlas va ko

Si avvicina a grandi passi il giorno della promozione, in Seconda, per il Marina che, però, dovrà aspettare dopo la sosta pasquale per festeggiare la vittoria nel girone A di Terza. Infatti, gli adriatici, con i gol di Dirani, Ferrondi, Radolovich e Nuzzo, passano 4-1 a Santo Stefano e restano a +3 sull’Only Sport, vittorioso 1-0 a Porto Corsini grazie al 25º gol in campionato di Denis Placci, sempre più capocannoniere del torneo. Tuttavia gli alfonsinesi sono in vantaggio negli scontri diretti, quindi il Marina, per conquistare la promozione, dovrà ottenere almeno 1 punto all’ultima giornata (o sperare che l’Only Sport non vinca), in casa, contro il Mezzano. Ormai tagliata fuori la Stella Rossa, aritmeticamente terza dopo la sconfitta di Mezzano (3-0). Nel girone B, perde l’imbattibilità il Vita, già ampiamente promosso, a Lavezzola contro il Centro Erika che si impone 1-0 grazie al goal (al 1’) di Spina. Risultati Terza Categoria, 25ª giornata. Girone A: Atlas-Marina 1-4, C. Albero-Coyotes 2-1, Lectron-J. Cervia 1-0, Mezzano-St. Rossa 3-0, P. Corsini-Only Sp. Alfonsine 0-1, Saline Romagna-Giovecca 2-0, Vatra-E. Mattei 4-0. Classifica: Marina 63; Only Sport Alf. 60; St. Rossa 56; Mezzano 50; C. Albero 47; P. Corsini 37; Coyotes 35; J. Cervia 33; E. Mattei 30; Vatra 21; Atlas 20; Lectron, Saline Romagna 15; Giovecca 13. Girone B: Biancanigo-Ulisse&Penelope 1-2, C. Erika-Vita 1-0, Bizzuno-R. Voltanese 2-8, M. Bubano-Bisanzio 2-1, Prada-Villanova 1-0, P. L. Reda-Marradese 1-0, P. Marina-Pol. Camerlona 2-1. Classifica: Vita 64; R. Voltanese 57; C. Erika 55; P. Marina 52; P. L. Reda 49; Villanova 39; Ulisse&Penelope, Prada 35; Pol. Camerlona, M. Bubano 27; Bizzuno 24; Biancanigo 17; Bisanzio, Marradese 6.

u.b.