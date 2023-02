Marocchi campionessa regionale Per lei oro nel salto in lungo

L’Atletica 85 Faenza ha ottenuto ottimi risultati nei campionati regionali indoor AllieviJuniorPromesse tenutisi in Emilia, a Modena, nello scorso fine settimana. Nelle gare di velocità e ostacoli, Filippo Paganelli ha centrato la finale dei 60m grazie al 6’97 ottenuto nelle batterie. Il 7’03 della finale gli ha permesso di salire sul terzo gradino del podio tra gli Under 23; per lui una bella soddisfazione.

Stesso piazzamento anche per Vittoria Bosi nei 60m Under 23 con 8’24 corso in finale. Carolina Alvisi tra le junior si è classificata quarta con 8’20, nonostante un piccolo infortunio riportato nella settimana precedente ad Ancona.

Nei 60 ostacoli buon risultato per Sofia Tarozzi tra le allieve, arrivata undicesima con il tempo di 9’63. Da Parma invece, ai campionati regionali di salti, sono arrivati altri buoni risultati. Nel salto triplo allieve infatti Irene Grossi è arrivata seconda, laureandosi vicecampionessa regionale, con la misura di 10,44 m, che è anche il suo primato personale. L’atleta ha gareggiato anche nel salto in lungo dove ha eguagliato il personale di 4,82 m. Da applausi anche la prova di Arianna Marocchi che ha vinto il titolo regionale junior con la misura di 5,40 m, facendo la sua miglior prestazione stagionale.