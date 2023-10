Massa e Olimpia agli esami di riparazione

Si giocano oggi le partite della seconda giornata dei campionati di serie B di volley. Per cinque delle sei squadre della provincia si tratterà dell’esordio interno. Il Mosaico Ravenna (B1 femminile), dopo il punto conquistato a Imola, affronta un’altra delle candidate all’alta classifica, la lombarda Garlasco, che alla prima giornata ha riposato. L’appuntamento per gli appassionati sarà alle 20.30 al Palasport Costa, che vivrà uno dei suoi sabati "pieni", ospitando anche, a partire dalle ore 17, anche il primo appuntamento casalingo della Pietro Pezzi (B maschile), tornata da San Marino sabato scorso con un bel pieno di punti. I ragazzi di Rizzi affronteranno il San Severino Marche che, nel primo match, hanno vinto il derby con la seconda squadra della Lube Civitanova. In B2 femminile Olimpia Teodora e Massalombarda hanno assaggiato all’esordio la durezza di questo campionato e cercheranno di rifarsi: l’Olimpia affronterà (Lido Adriano ore 18) quel Pescara che, all’andata ha lasciato strada alla Teodora Settore Giovanile; il MassaVolley (foto dopo la festa promozione) proverà a far punti sul campo di Castel Maggiore (Bologna). La Teodora di Focchi (seconda squadra del Mosaico) troverà la "sua" palestra Mattioli (ore 18) per sfidare Pesaro e proseguire sull’onda del 3-0 esterno all’esordio. La My Mech Cervia, infine, giocherà a Pisignano alle 18.45 contro Filottrano (AN) per cercare di incrementare il punto conquistato per la classifica a Collemarino, sabato scorso.

Marco Ortolani