Massa fin qui senza rivali, ora il sogno B2

Col successo corsaro 1-3 (18-25, 25-15, 17-25, 19-25) di sabato scorso a Casalecchio di Reno, il Massavolley ha conquistato la prima posizione matematica nel girone C di serie C, con una giornata di anticipo. Sabato prossimo, alle 17.30, il sestetto di coach Luca Morigi ospiterà Argelato per l’ultima gara della regular season. Dopodiché inizieranno i playoff per la promozione in serie B2.

La formazione di Massa Lombarda ci arriva come ’peggior’ prima. Il format (3 promozioni da assegnare per i 4 gironi di serie C regionale) prevede subito la sfida fra le vincitrici dei gironi. Il Massavolley, al meglio delle 2 vittorie su 3, dovrà vedersela verosimilmente col Cervia, imbattuto nel girone D. In caso di sconfitta, avrà un’ulteriore possibilità, rientrando in gioco nel playoff contro le seconde e le terze degli altri gironi.

Questa la classifica a una giornata dalla conclusione: Massavolley 56; Eurotec Castel Maggiore 49; Pontevecchio Bologna 40; Budrio 39; Anzola 38; Argelato 34; Ostellato 33; Casalecchio 24; Dm Castel Maggiore 23; Copparo 17; Liverani Lugo 13; Voghiera 12.