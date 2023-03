Massa in trasferta

Nel weekend, il campionato di Promozione propone le gare del 23° turno. L’antipasto odierno sa tanto di testacoda. Nel girone D, alle 15, il San Pietro in Vincoli, reduce dal pareggio 2-2 sul campo della capolista Massa Lombarda che ha determinato lo slittamento al 3° posto, ospita infatti il Placci Bubano, in un match tutt’altro che scontato. Gli ospiti infatti, relegati al 12° posto in piena zona playout, sono reduci dal successo nello scontro diretto col Fosso Ghiaia, e ‘vedono’ la zona salvezza, che dista un punto. Domani alle 14.30 le altre gare. La capolista Massa Lombarda, che ha 6 punti sull’Atletico Castenaso, è di scena a Solarolo, sul campo della formazione ora quarta. Altro derby di sicuro interesse è quello in programma al ‘Neri’ di Faenza, dove la formazione biancoazzurra ospita la Reno. È uno scontro fra deluse. Gli ospiti provano a rientrare in zona playoff, mentre i manfredi hanno definitivamente abbandonato le velleità di playoff, ed ora devono guardasi alle spalle, perché è vero che la zona playout dista 10 punti, ma è anche vero che, nelle ultime 8 gare di campionato dovrà affrontare praticamente tutte le big ad esclusione della capolista. Studia da grande lo Sparta Castel Bolognese che, dopo aver sconfitto il Faenza, ha agganciato il Mesola al 7° posto a -7 dalla zona playoff. E saranno proprio gli estensi gli avversari da affrontare fra le mura amiche i castellani. Il Fosso Ghiaia, che ormai ha esaurito il tesoretto di margine sulla zona playout (ora ad una sola lunghezza), ospita l’Atletico Castenaso, ovvero la squadra più in forma del momento, reduce da 6 vittorie di fila. Il Cotignola invece, con entrambi i piedi in zona retrocessione, si troverà di fronte uno spartiacque, ovvero lo scontro diretto contro la Libertas Castel San Pietro, che vanta solo 2 punti in più. Nel girone E, il Cervia, dopo il pareggio nel recupero di giovedì a Mercato Saraceno, ospita il Sant’Ermete. In palio, punti preziosi per allontanare la zona playout.