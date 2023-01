Massa Lombarda, occhio al Mesola Il Cervia in trasferta a Cattolica

Il campionato di Promozione propone oggi alle 15, un anticipo in testacoda nel girone D. Al ‘Vaienti’ di Fosso Ghiaia è infatti in arrivo il San Pietro in Vincoli che ha appena interrotto una serie positiva di 4 vittorie. Gli ospiti, pur scavalcati dall’Osteria Grande, restano in zona playoff, a -5 dalla vetta. I bianconeri padroni di casa, che non vincono da 7 turni, vengono dal confortante pareggio in rimonta di Faenza, che ha permesso loro di uscire dalla zona playout (anche se la diretta rivale Libertas Castel San Pietro dovrà recuperare il match con l’Atletico Castenaso). Domani alle 14.30 scenderanno in campo tutte le altre. Il campo principale è il ‘Dini e Salvalai’ di Massa Lombarda, dove la capolista ospita il Mesola, 8° in classifica e scivolato al -5 dalla zona playoff dopo il pareggio casalingo, un po’ a sorpresa, contro il fanalino di coda Argentana. Molta attenzione agli estensi la dovrà prestare la vice capolista Solarolo, che dovrà render visita ad una squadra ormai spacciata.

Tanto più che il Solarolo (-4 dalla vetta), è reduce dall’imprevisto ko interno contro la Portuense. Fra le squadre di vertice, anche la Reno (2-2 in rimonta contro il Sesto Imolese, penultimo, grazie alla doppietta di De Rose) sta perdendo qualche colpo, avendo racimolato 2 punti nelle ultime 3 giornate. La formazione di Sant’Alberto, che difende il +3 sulla zona playoff, ospita il Cotignola, impegnato nella lotta per allontanarsi dalla zona retrocessione (a +1) e, magari, per uscire dalla zona playout (a -3). In cerca del pertugio giusto per rientrare nel discorso di vertice, c’è il Faenza che è di scena a Bubano contro il Placci. I manfredi sono al 6° posto a -3 dalla zona playoff. A Portomaggiore, lo Sparta Castelbolognese gioca uno scontro diretto che mette in palio punti importanti per la tranquillità. I castellani hanno 6 punti di margine da amministrare sulla zona pericolo. Nel girone E, dopo il confortante 3-0 corsaro di Meldola, il Cervia ha la possibilità di allungare il passo e allontanare la zona playout, che dista solo 2 punti. I gialloblù, decimi a quota 20, sono di scena a Cattolica, sul sintetico del ‘Calbi’, ospiti del Torconca, ha insegue a quota 19 punti.