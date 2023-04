Massa Lombarda qualificato Con Pianoro non c’è storia

Tutto come da copione per il Lusa Basket Massa Lombarda che si aggiudica anche gara 2 degli ottavi di finale vincendo nettamente 86-64 in casa del Pianoro. Nel prossimo turno i ravennati affronteranno una tra Medicina e Sunrise Rimini, serie che al momento vede i bolognesi avanti 1-0. Questa sera tocca invece al Faenza Basket Project che a Bologna, in casa del PGS Bellaria, vorrà chiudere i conti. In caso di sconfitta, gara 3 si giocherà domenica alle 18 al PalaBubani. Il tabellino di Massa Lombarda: Ugulini 12, Spinosa 20, Pietrini 19, Dalla Malva 3, Asioli, Orlando 7, Delvecchio 11, Rivola 10, Castelli, Brignani 4, Filippini, Berardi. Allenatore: Solaroli.

Questo il tabellone degli ottavi playoff: PGS Welcome Bologna - Sporting Cattolica (serie 1-0); Tiberius Rimini – Castenaso (2-0: si qualifica Rimini); Libertas Green Forlì – Hornets Bologna (1-0); Faenza - PGS Bellaria Bologna (1-0); San Lazzaro di Savena – Morciano (1-0); Tigers Forlì - San Mamolo Bologna (1-0); Medicina – Sunrise Rimini (1-0); Massa Lombarda – Pianoro (2-0: si qualifica Massa).

In C Femminile, invece, il Faenza Basket Project supera il turno senza scendere in campo, dato che il Casalgrande ha deciso di ritirarsi dal campionato, aprendo così la strada ai romagnoli. Domani alle ore 21 toccherà poi al Capra Team Ravenna, che in casa con l’Arbor Reggio Emilia, dovrà difendere il sostanzioso +15 guadagnato nel match di andata. Si qualifica infatti, questa la regola, la squadra che segnerà il maggior numero di punti nel doppio confronto.

Questo il tabellone playoff: Modena Basket - Sasso Marconi; Ravenna - Arbor Reggio Emilia; Magik Parma - Bologna Basket; Monte San Pietro - Noceto; Castelfranco - Vis Ferrara; Libertas Castello D’Argile – Cavezzo (si qualifica Libertas Castello D’Argile); Puianello - Granarolo dell’Emilia; Faenza - Casalgrande (si qualifica Faenza).