Massa Lombarda, undici vittorie in altrettante gare

Il Lusa Basket Massa Lombarda (Promozione), fa percorso netto e chiude il girone d’andata a punteggio pieno. L’undicesima vittoria in altrettante gare arriva contro la Santarcangiolese, travolta 103-52. Vittoria anche per il Faenza Basket Project che supera 72-62 il Tiberius Rimini mantenendo il secondo posto, Nel prossimo turno i faentini scenderanno in campo giovedì alle 21 in casa con il Bellaria Basket, mentre Massa Lombarda sarà impegnato lunedì alle 21 a San Patrignano. Classifica: Lusa Basket Massa Lombarda 20; Tigers 2014 Forlì 20; Faenza Basket Project 18; Eagles Morciano, Libertas Green Forlì e Tiberius Rimini 12; Sporting Cattolica e Sunrise Rimini 10; Aics Forlì 6; Santarcangiolese e Bellaria 4; San Patrignano 2. In serie C settima vittoria consecutiva per il Faenza Basket Project che supera 70-51 l’Aics Forlì restando in vetta a punteggio. Successo anche per il Capra Team Ravenna che batte 40-38 il Peperoncino Libertas Castello d’Argile.