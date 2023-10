Massavolley, sabato si comincia: "Il nostro obiettivo è salvarci"

Comincia sabato pomeriggio alle 17.30, in casa, al PalaMelandri, contro Riccione, l’avventura del Massavolley nel campionato femminile di serie B2. L’appuntamento è storico perché, per la prima volta ci si confronta con un campionato cadetto. La squadra del presidente Achille Pagani è stata promossa dalla C al termine della passata stagione, vincendo il proprio girone, e poi anche un complicato playoff, battendo Parma in semifinale e Riviera Rimini in finale. La società massese, nei suoi 43 anni di vita, è la prima volta che raggiunge un campionato nazionale, e ci arriva dopo 5 stagioni di C ai vertici, sempre fra le prime classificate nella regular season.

Tra l’altro, dietro la prima squadra c’è da sempre un fiorente ed organizzato settore giovanile, che vanta un centinaio di atlete quasi tutte residenti nel comune di Massa Lombarda. Per affrontare il campionato 2023-24 di serie B2, il club massese ha confermato la palleggiatrice Rapisarda; le schiacciatrici Galassi ed Epis; gli opposti Spada e Domenichini; le centrali Raggi e Verlicchi; il libero Ricci Maccarini. Confermato anche lo staff tecnico composto dal tecnico Luca Morigi, dal vice Alessandro Bonaccorso e dal preparatore atletico Andrea Guerra. Il roster si è notevolmente rinforzato con gli arrivi delle schiacciattrici Grasso e Dall’Olmo Casadio, del libero De Dominicis, della palleggiatrice Ciampone e della centrale Pirazzini. Le prime uscite stagionali, per quanto siano state partite amichevoli giocate contro il Faenza di serie C e il Cervia di serie B2 hanno soddisfatto coach Morigi: "Le sensazioni sono sicuramente buone. L’intesa tra le giocatrici è ancora da perfezionare, ma i margini di miglioramento ci sono, e anche tanti. L’obiettivo dichiarato dalla società è unicamente il mantenimento della categoria, consapevole che sarà un impresa difficile, ma non del tutto impossibile".