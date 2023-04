Master singolare maschile Uisp di tennis, aperte le iscrizioni al torneo

Per i tantissimi appassionati di tennis della provincia è iniziato il conto alla rovescia in vista del Master Singolare Maschile Uisp, manifestazione che quest’anno raggiungerà il ragguardevole traguardo della 24esima edizione. Il calendario e il regolamento ricalcheranno quelli delle ultime annate che hanno registrato ottimi consensi e una buona partecipazione nel rispetto di una storia ormai consolidata. Primo appuntamento al CTC 70 di Castiglione di Ravenna da martedì 2 maggio, con iscrizioni entro sabato 29 aprile telefonando al numero 3397252489. Un’edizione che vedrà il ritorno della formula già presentata la scorsa estate, con tabellone vincentiperdenti: tabellone unico iniziale, accesso al tabellone B dei perdenti ai primi turni nonché due finali che decreteranno il vincitore assoluto del torneo e che salirà sul gradino del podio relativamente al tabellone B. Cinque gli appuntamenti: dal 2 maggio a Castiglione di Ravenna, dal 29 maggio al Circolo Tennis Sant’Alberto, dal 19 giugno a San Pietro in Vincoli con il trofeo ‘Sistema Erm’, dal 10 luglio al Circolo Tennis Darsena Ravenna ed infine dal 31 luglio a San Pietro in Vincoli con il trofeo ‘Maurizio Nannini’. Il Master Finale, al quale potranno prendere parte tutti coloro che avranno disputato almeno tre delle tappe programmate, si svolgerà a settembre al Circolo Tennis Darsena Ravenna. Per informazioni ed iscrizioni è necessario rivolgersi direttamente ai Circoli che ospitano il Master oppure alla Uisp Ravenna-Lugo Sede di Lugo (054526924).

Lu.Sca.