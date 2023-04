Matelda Miolo sbaraglia la concorrenza Oro nell’arco nudo al Memorial Bertolino

È un bilancio positivo quello degli Arcieri Bizantini nelle ultime uscite stagionali. Al 9° memorial Bertolino di Bondeno, Matelda Miolo (foto) ha conquistato l’oro nell’arco nudo, nello scontro diretto con Martina Riccio. Oro anche per Riccardo Venturi nell’arco compound col punteggio di 326. Nell’arco olimpico junior argento per Mirko Sebastian Grassi. Stesso gradino del podio per la baby Viola Brunelli. Sempre tra i giovanissimi, Diego Dalla Costa ha conquistato il bronzo. Margherita Turci, nella classe ragazzi femminile OL ha chiuso la 17° posto. Ottime prestazioni hanno caratterizzato anche la 21 ‘Fsta’ di San Marino, dove le sorelle Elettra e Sofia Ceroni, hanno conquistato il 1° e il 2° posto nella categoria longbow femminile scout. I 5,5 km di percorso e le 42 frecce distribuite sulle 28 piazzole hanno portato anche il 2° posto di Massimo Piva per l’arco istintivo adulti. Nel doppio H&F, al trofeo città di Castellarano, gara su due giornate e 24+24 piazzole, sono stati 2 gli ori conquistati. Primo posto per Marcello Tozzola nella classe MM OL col punteggio di 649 (326+323) e oro per Angela Padovani, nella classe MF AN, col punteggio di 479 (252+227). Tre ori infine al 24° Hunter & Field del Delta, con Marcello Tozzola MM OL, Riccardo Venturi JM CO e Angela Padovani MF AN.