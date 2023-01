Matteo Galassi bronzo a squadre con l’Under 20 alla prova di Coppa del Mondo di Udine

Matteo Galassi (Carabinieri) ha vinto la medaglia di bronzo a squadre con l’Under 20 nella prova di Coppa del Mondo tenutasi il 6 e il 7 gennaio ad Udine. L’atleta del Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima ha gareggiato insieme a Simone Mencarelli, Nicoló Del Contrasto e a Marco Paganelli. Gli Azzurrini hanno eliminato la Bulgaria negli ottavi di finale e l’Estonia nei quarti, perdendo in semifinale con l’Egitto, laureatosi poi campione. Nella finale per la medaglia di bronzo è arrivata la vittoria contro Israele. Nella gara individuale, Galassi è invece entrato nei sedicesimi di finale, assieme quindi a i migliori 32 atleti in gara, chiudendo in diciassettesima posizione, mentre Matteo Rossi (pure lui tesserato per il Circolo della Spada di Cervia – Milano Marittima) ha disputato una buona prova, fermandosi però al tabellone dei migliori 64 (i trentaduesimi di finale).