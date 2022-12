Matteo Galassi entra nel Centro Sportivo Carabinieri

Matteo Galassi (foto), atleta 17enne del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima, è ufficialmente entrato nel Centro Sportivo dei Carabinieri. Una grande soddisfazione per la società nata nel 2010 e affiliatasi alla Federscherma nel 2014 e per la Maestra Greta Pirini, che lo ha allenato da quando a 7 anni ha iniziato a praticare la scherma, perché è il suo primo atleta ad entrare in un gruppo sportivo militare. Galassi, classe 2005, è uno dei maggiori talenti giovanili della scherma italiana; ha bruciato le tappe negli ultimi anni, entrando nella nazionale Under 20 dopo aver vinto titoli regionali e italiani ed essere arrivato terzo agli Europei. Qualche settimana fa ha partecipato alla gara di Coppa del Mondo a Riga con la maglia azzurra e dal 6 all’8 gennaio sarà ancora in pedana in questa competizione ad Udine. Il suo obiettivo è la partecipazione alle Olimpiadi di Los Angeles del 2028. L’ingresso nei Carabinieri non cambierà le sue abitudini: continuerà a vivere e ad allenarsi a Cervia con la Maestra Pirini, a frequentare il Liceo Sportivo a Ravenna e andrà a Roma solo per i raduni della nazionale. La società cervese è stata impegnata nello scorso fine settimana al Pala De Andrè nella prima prova Gran Prix Kinder Joy of Moving dove ha visto Samuel Quartieri arrivare 6° nella categoria Allievi. Virginia Baraccani (Placci Scherma Faenza) è arrivata quinta tra le Giovanissime.