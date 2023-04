Memorial Drei, premiati a Faenza i migliori sciatori

Il Memorial Francesco Drei, gara promozionale di slalom gigante organizzata dall’UOEI Faenza Ski Team e valida per il campionato cittadino, si è concluso con la cerimonia di premiazione alla scuola Carchidio Strocchi di Faenza. Una manifestazione sportiva che si è svolta sulle nevi dell’Appennino a Corno alle Scale con 140 giovani sciatori. La scuola Europa si è confermata al secondo posto con 429 punti; terza la scuola Cova Lanzoni con 233, poi Santa Umiltà con 175. A livello individuale, i migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati di Lorenzo Gentilini (S.Umiltà) ed Elena Hutton (Carchidio-Strocchi). La novità di questa edizione è stato l’allargamento alle scuole medie superiori in gara per un prestigioso trofeo, una coppa, nell’ambito del memorial Drei. A vincere è stato il Liceo Torricelli Ballardini con 882 punti davanti all’Istituto Tecnico Bucci con 538. A tagliare il traguardo con i migliori tempi assoluti maschile e femminile sono stati Matteo Dumini (ITIP) e Carlotta Bertini (Liceo Torricelli Ballardini).