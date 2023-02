Pirotecnico pareggio in rimonta per la Mernap in casa di Forlì, ma la vittoria del Villafontana la fa scivolare dalla quarta alla quinta posizione. Nel prossimo turno i faentini giocheranno sabato alle 15 al PalaCattani contro il Santa Sofia, unica formazione del girone ancora senza nessun punto in classifica. Classifica: Bagnolo Calcio a 5* 37; Calcio a 5 Forlì e Futsal Sassuolo* 30; Polisportiva Villafontana 25; Mernap Faenza* 24; X Martiri Ferrara e Baraccaluga* 22; Due G Futsal Parma 19; Calcio a 5 Rimini* 14; Montale Football Five 9; Santa Sofia 0. * già riposato

Il tabellino: Forlì 5-Mernap Faenza 5 (3-3)

Forlì’: Cassano, Vittozzi, Cangini Greggi, Di Maio V., Minotti, Simone, La Corte, Di Maio P., Salvatore, Cannalire, Blasioli, Cimatti. All.: Vespignani Faenza: Pagliai, Ferrara, Rezki, Albu Constantin, Argnani, Grelle, Venturelli, Maski, El Oirraq, Ferri, Cedrini, Negri. All.: Ghera).

Reti: 7’ pt e 18’ pt Grelle, 11’ pt Di Maio V., 14’ pt Minotti, 19’ pt, 17’ st e 18’ st Simone, 26’ pt Cedrini, 2